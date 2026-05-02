Негативная реакция: почему Эдриан Гренье не снялся в «Дьявол носит Prada 2»

Гренье не снялся в «Дьявол носит Prada 2» из-за негатива со стороны зрителей

В новом фильме «Дьявол носит Prada 2» не нашлось места для персонажа Нейта, роль которого исполнял актер Эдриан Гренье. Об этом сообщает Daily Mirror.

Несмотря на то что Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи вернулись к своим ролям, Гренье остался за бортом проекта. Режиссер картины Дэвид Френкель признался, что рассматривал возможность эпизодического появления актера в кадре, но плотный график производства не позволил реализовать эту задумку. По словам постановщика, съемки завершились всего за месяц до запланированной премьеры, и времени на дополнительные сцены просто не осталось.

Сам Эдриан Гренье выразил легкое разочарование тем, что его не пригласили в продолжение.

«Мы все фанаты этого фильма, независимо от того, снимаемся мы в нем или нет. Конечно, жаль, что мне не позвонили по поводу сиквела. Но я также понимаю, что в отношении Нейта была определенная негативная реакция со стороны зрителей, так что это могло повлиять на решение», — сказал Гренье.

Актер добавил, что готов оставить своего героя в 2006 году и двигаться дальше, сохранив позитивную энергию. В новой части Энди Сакс, ставшая редактором отдела спецпроектов, заводит новый роман с персонажем Питером, которого сыграл Патрик Браммалл.

Отсутствие Нейта во многом обусловлено тем, что за прошедшие двадцать лет этот персонаж стал восприниматься фанатами как «главный злодей» фильма. Многие посчитали его эгоистичным из-за того, что он не поддерживал карьерные амбиции главной героини и заставлял ее чувствовать вину за успех. Хотя оригинальная лента заканчивалась на примирительной ноте, создатели сиквела решили сосредоточиться на новой главе жизни Энди.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.