Микроавтобус с россиянами попал в ДТП на Пхукете: погибла женщина, еще 11 человек пострадали

Мурад Устаров
Несколько граждан РФ получили ранения.

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

Автоавария с участием граждан России произошла на Пхукете, погибла одна туристка. Об этом сообщает местная газета Khaosod.

По данным издания, микроавтобус, в котором находились путешественники, по дороге на экскурсию на Симиланские острова потерял управление и врезался в столб электропередачи. Металлическое ограждение пробило кузов.

Всего в машине находились 12 человек. В результате ДТП погибла одна туристка, остальные получили ранения. Полиция выясняет причины трагедии.

Водитель микроавтобуса на допросе рассказал, что авария произошла из-за резкого торможения грузовика, который ехал перед ним.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский блогер Константин пропал на Пхукете после того, как не смог продлить визу и потерял паспорт.

Последние новости

5:00
Крепкие кочаны: садовод назвала сроки посева капусты на рассаду в 2026 году
4:44
В Госдуме призвали ввести новые ограничения для электросамокатов
4:39
Микроавтобус с россиянами попал в ДТП на Пхукете: погибла женщина, еще 11 человек пострадали
4:30
Не хотят платить: падчерица Маши Распутиной о скандале по единственному жилью
4:11
В Польше разгорелся скандал из-за оскорблений украинского журналиста
4:00
«Начать можно в любом возрасте»: как бабушки и дедушки стали звёздами соцсетей

Сейчас читают

«Это испытание послал Господь. Я выдержала»: Долина рассказала, как пережила квартирный скандал
Директора школы завалило камнями на «дороге смерти» в Дагестане
«Поняла, кто они на самом деле»: Лариса Долина после скандала рассказала об «истинных лицах людей»
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео