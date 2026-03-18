РИА Новости: ученые выявили новый опасный подтип рака крови

В Японии специалисты Национального онкологического центра идентифицировали ранее неизвестный и крайне агрессивный подтип рака крови, который поражает преимущественно молодых людей. Об этом сообщили РИА Новости.

Глава отдела изучения прогрессирования рака Кэнъити Есида пояснил, что данная патология представляет собой специфическую разновидность Т-клеточного острого лимфобластного лейкоза. Болезнь берет свое начало из незрелых иммунных клеток и характеризуется стремительным развитием.

Исследователи проанализировали более тысячи клинических случаев и выявили новый подтип у 14 пациентов. Возраст заболевших варьировался от 7 до 35 лет.

Однако наиболее часто диагноз ставился в возрасте около 17 лет. Это позволяет сделать вывод, что в группе основного риска находятся подростки и молодые взрослые.

Особую опасность представляет сложность обнаружения данного недуга. Согласно данным японских экспертов, стандартные медицинские тесты и анализы зачастую не фиксируют изменения в организме на ранних этапах. Это происходит из-за редкой хромосомной перестройки. Определенный участок ДНК перемещается, активируя гены, которые провоцируют неконтролируемый рост аномальных клеток.

Есида подчеркнул, что прогноз для таких пациентов остается неблагоприятным из-за высокой частоты рецидивов и большого количества летальных исходов.

По его словам, именно из-за тяжести протекания и плохой ответной реакции на обычную терапию данный вариант лейкоза был отнесен к группе экстремально высокого риска.

Несмотря на пугающие показатели смертности, само по себе открытие подтипа дает медикам шанс на спасение жизней. Теперь специалисты могут применять более радикальные методы сразу после постановки диагноза.

«Обнаружение этого подтипа позволяет подобрать соответствующее лечение, включая трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, что может повысить вероятность излечения», — сообщил Есида.

Для верификации заболевания в будущем планируется повсеместно внедрять современные технологии, в частности полногеномное секвенирование. Тем не менее причины, по которым болезнь выбирает именно молодых людей, ученым все еще не понятны.

Специалисты надеются, что их труд заложит фундамент для создания инновационных лекарственных препаратов.

