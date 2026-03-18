Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля: кому и сколько добавят

Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля

Средний размер социальной пенсии увеличится более чем на тысячу рублей и составит 16,5 тысячи рублей в месяц после индексации с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России.

Социальные пенсии проиндексируют на 6,8%. Повышение затронет порядка четырех миллионов человек. В их числе те, кто получает выплаты по инвалидности, по потере кормильца, а также граждане, не имеющие достаточного страхового стажа для страховой пенсии.

Кто и сколько получит

В ведомстве привели конкретные цифры по разным категориям получателей:

Дети-инвалиды — средний размер пенсии вырастет на 1,6 тысячи рублей, до 24,5 тысячи рублей.

Инвалиды с детства первой группы — пенсия увеличится на 1,6 тысячи рублей, до среднего уровня в 25,4 тысячи рублей.

Также с 1 апреля Социальный фонд проиндексирует выплату по уходу, которую получают люди, достигшие 80 лет, и инвалиды первой группы. Размер выплаты после повышения составит 1,5 тысячи рублей.

Что такое социальная пенсия

Социальная пенсия назначается гражданам, которые по разным причинам не имеют права на страховую пенсию, то есть у них нет необходимого стажа или пенсионных баллов. К получателям относятся:

инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства;

дети-инвалиды;

дети до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), потерявшие одного или обоих родителей;

граждане из числа малочисленных народов Севера (мужчины с 55 лет, женщины с 50 лет);

мужчины с 70 лет и женщины с 65 лет, не имеющие страхового стажа.

Как происходит индексация

Повышение производится автоматически — обращаться с заявлениями в Социальный фонд не нужно. Индексация социальных пенсий проводится ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Отмечается, что страховые пенсии уже проиндексировали с 1 января 2026 года на 7,6%. Военные пенсии вырастут с 1 октября на 4%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.