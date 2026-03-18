В Госдуме предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям

Такая мера призвана компенсировать дисбаланс между значимостью труда и реальным уровнем соцвыплат.

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, устанавливающий повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент для педагогических и медицинских работников. Инициативу выдвинул лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом сообщили РИА Новости.

Что предлагается

Законопроект предусматривает применение повышающего коэффициента 1,5 к суммарному индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК), сформированному за весь период трудовой деятельности врачей и учителей.

«Проект федерального закона направлен на повышение уровня социальной защищенности педагогических и медицинских работников», — говорится в пояснительной записке.

Сам Миронов в беседе с журналистами пояснил, что такая мера призвана компенсировать дисбаланс между высокой нагрузкой, значимостью труда врачей и педагогов и реальным уровнем соцвыплат.

«Зарплата у представителей этих важнейших профессий небольшая, а значит и по итогам своей многолетней профессиональной деятельности пенсии они тоже получают небольшие», — подчеркнул парламентарий.

Зачем это нужно

По словам автора инициативы, принятие законопроекта должно решить сразу несколько задач: повысить престиж профессий врача и учителя, снизить риски бедности для них в пенсионном возрасте и создать стимулы для длительной занятости в этих сферах.

Как формируется пенсия сейчас

Размер страховой пенсии по старости рассчитывается исходя из количества накопленных пенсионных коэффициентов (баллов) и их стоимости. Чем выше зарплата и длительнее стаж, тем больше баллов может заработать гражданин.

В 2026 году для выхода на пенсию по старости требуется не менее 30 пенсионных коэффициентов и 15 лет страхового стажа. Стоимость одного коэффициента с 1 января 2026 года составляет 156,76 рубля.

Новый коэффициент фактически увеличит количество баллов врачей и учителей в полтора раза, что должно привести к росту пенсии.

