«Хотел посмотреть на огонь»: пироман поджег 15 квартир в Томской области

Преступник орудовал с июля 2025 года.
Фото, видео: Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru
Пироман поджег 15 квартир в Томской области, чтобы посмотреть на огонь
Молодой пироман поджег 15 квартир в Северске в Томской области, потому что «просто хотел посмотреть на огонь». О задержании злоумышленника сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
О пожарах в жилых домах стали сообщать еще с июля прошлого года. Полицейские начали розыск, опросили свидетелей и изучили записи с камер — в итоге серийный поджигатель попался.
По предварительным данным следствия, парень поджег 15 жилых помещений и аварийную заброшенную постройку. Его также заподозрили в причастности к аналогичным правонарушениям в местном садоводческом некоммерческом товариществе.
Ущерб от действий пиромана оценили в три миллиона рублей. Ему вменили в вину умышленные уничтожение или повреждение имущества, а также покушение на преступление. Следствие продолжается — правоохранители ищут дополнительные доказательства причастности вандала к возгораниям.
Это не первый поджог за последние месяцы — ранее в Москве 16-летний студент колледжа подпалил колонку на заправке и скрылся. До этого в столице задержали жителя Костромы, который по заданию телефонных мошенников превратил в факел полицейскую машину.
