Инцидент произошел на Люблинской улице.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; Ирина Волк/max.ru; 5-tv.ru

В Москве 16-летний студент колледжа поджег колонку АЗС и скрылся. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в канале в мессенджере MAX.

По ее словам, в полицию поступила информация о возгорании АЗС на Люблинской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный совершил поджог топливораздаточной колонки, после чего скрылся. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, в результате инцидента никто не пострадал.

«В кратчайшие сроки оперативники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве с коллегами из района Текстильщики установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 16-летний учащийся первого курса технологического колледжа», — рассказала Ирина Волк.

Злоумышленник доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества.

Ранее также сообщалось о том, что в Москве задержан житель Костромы, который по заданию телефонных мошенников поджег полицейский автомобиль. По имеющейся информации, инцидент произошел в Кривоарбатском переулке. Молодой человек сначала облил машину бензином, а затем поджег ее. Никто от действий злоумышленника не пострадал. Пожар оперативно потушили. Ирина Волк добавила, что кроме жителя Костромы также был задержан 17-летний москвич. По ее словам, он тоже совершал противозаконные действия по указу телефонных мошенников.

