Рак желудка на самой ранней стадии можно будет выявить по анализу крови

Ученые нашли способ, который может спасти тысячи жизней. Простой анализ крови способен обнаружить рак желудка на самой ранней стадии, когда болезнь еще никак себя не проявляет. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Biology & Medicine.

Что за открытие

Ученые из Пекинского онкологического госпиталя провели масштабное исследование и выяснили, что риск рака желудка можно оценить по обычному анализу крови.

Специалисты изучили ткани желудка у пациентов с разными диагнозами — от здоровых до тех, у кого уже обнаружили опухоль. Они проанализировали более 4200 различных белков и нашли 28 маркеров, которые напрямую связаны с развитием болезни и присутствием бактерии Helicobacter pylori (главного виновника гастрита и язвы).

Выяснилось, что при заболевании одни белки (OLFM4 и ENO1) резко повышаются, а другие (GSN и IGFBP2) — падают.

Как будет работать тест

На основе 15 тканевых белков ученые собрали диагностическую панель. Проверка показала: у людей с самыми высокими показателями риск рака оказался в семь раз выше, чем у остальных.

Затем исследователи пошли дальше и создали упрощенный вариант — анализ крови всего на четыре белка: OLFM4, ENO1, GSN и IGFBP2. Его проверили на данных Британского биобанка, где хранится информация о почти 50 тысячах человек.

Результат подтвердился: те, кто попадал в группу высокого риска, действительно заболевали раком желудка почти в четыре раза чаще.

Кому это нужно

По словам доктора Вэньцина Ли, руководившего исследованием, открытие дает сразу несколько практических возможностей.

Анализ крови может заменить эндоскопию — процедуру неприятную, дорогую и доступную не везде. Это особенно важно для регионов, где нет современного оборудования. По уровню четырех белков можно будет быстро отсеивать тех, кому действительно нужно глубокое обследование.

Точное наблюдение. Панель из 15 белков поможет врачам оценивать реальные риски у пациентов с предраковыми изменениями и решать, как часто их проверять.

Разработка лекарств. Найденные молекулы могут стать мишенями для новых препаратов, которые будут блокировать развитие опухоли на ранней стадии.

Нюансы, о которых стоит знать

У метода есть ограничение. Основные данные собирали в Китае, в регионе с очень высокой заболеваемостью раком желудка. А проверку упрощенного теста проводили на европейцах из Британского биобанка.

Генетика, питание и даже разновидности бактерии Helicobacter pylori в разных странах отличаются. Поэтому, прежде чем использовать такой анализ в российских поликлиниках, нужны дополнительные исследования и калибровка под местные условия. Без этого тест может ошибаться.

Тем не менее, работа китайских ученых — серьезный шаг вперед. Рак желудка занимает третье место в мире по смертности среди онкозаболеваний. Возможность находить его на ранней стадии простым анализом крови может спасти миллионы жизней.

Пока же медики напоминают: если у вас долго болит живот, вы худеете без причины или чувствуете постоянную слабость — не тяните, идите к врачу и делайте гастроскопию. Старый метод хоть и неприятный, но пока остается самым надежным.

