Бензиновый удар по кошелькам: цены на топливо снова поползут вверх

Тенденция к подорожанию бензина в России сохранится в ближайшие недели

В марте стоимость топлива на автозаправках начала постепенно увеличиваться, и тенденция к подорожанию, по мнению экспертов, может сохраниться уже в ближайшие недели. Автовладельцев интересует, насколько заметным окажется рост цен с наступлением апреля. Об этом пишет Life.ru.

По данным Росстата, к 10 марта средняя цена бензина в стране достигла 66,15 рубля за литр. Так, марка АИ-92 стоила около 62,62 рубля, АИ-95 — примерно 68,03 рубля, а высокооктановый АИ-98 приблизился к 92 рублям. Стоимость дизельного топлива составила в среднем 77,34 рубля. С начала года бензин подорожал более чем на два процента, дизель — примерно на полтора.

Эксперты отмечают, что уже сейчас наблюдается устойчивый тренд к постепенному росту цен. На ситуацию влияет сразу несколько факторов, которые традиционно усиливаются весной. С потеплением возрастает спрос на горючее: стартует дачный сезон, увеличивается интенсивность поездок, а значит, возрастает потребление топлива.

Дополнительное давление на рынок оказывают изменения в регулировании экспорта. Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов объяснил, что решение властей продлить запрет на вывоз бензина для большинства участников рынка до конца июля, одновременно разрешив экспорт производителям, может сказаться на внутреннем предложении.

Иванов отметил, что устойчивое повышение цен на топливо уже вызывает тревогу. По его словам, в апреле на рынок повлияет сразу несколько факторов, прежде всего сезонный рост спроса, связанный с потеплением и началом дачного периода, пик которого традиционно приходится на май — октябрь.

Кроме того, эксперт указал на регуляторные изменения: в феврале власти скорректировали экспортные ограничения, продлив запрет на вывоз бензина для большинства участников до 31 июля, но одновременно вернув производителям возможность экспортировать топливо.

Он пояснил, что такая мера направлена на предотвращение избыточных запасов на нефтеперерабатывающих заводах, однако часть топлива, ранее остававшегося на внутреннем рынке, теперь будет уходить за рубеж, что может сократить предложение внутри страны именно в период увеличения спроса.

Кроме того, на ценах продолжает сказываться индексация акцизов и накопленный эффект повышения налоговой нагрузки. По итогам прошлого года стоимость бензина росла заметно быстрее инфляции, и в текущем году, хотя темпы могут быть ниже, тенденция все еще сохраняется.

При этом специалисты не ожидают резкого скачка стоимости топлива в апреле. Государственные механизмы регулирования и достаточные запасы горючего пока позволяют сдерживать ситуацию. Вероятнее всего, к концу месяца цены увеличатся умеренно — в пределах одного-двух рублей за литр.

Иванов сообщил, что к середине лета стоимость бензина АИ-92 может превысить 65 рублей за литр, а цена на АИ-95 приблизится к уровню 70–71 рубля, что соответствует базовому годовому прогнозу. Он также отметил, что дизельное топливо будет дорожать более умеренными темпами в процентном выражении из-за иной сезонности спроса и сохранения у производителей возможности экспортировать его без ограничений.

По словам эксперта, основными рисками остаются внеплановые остановки нефтеперерабатывающих заводов и возможные логистические сбои, которые уже в 2025 году приводили к резким скачкам цен на бирже и локальному дефициту топлива в отдельных регионах.

