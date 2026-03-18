Машина мечты обернулась долгом: россиянину насчитали утильсбор в 1,3 миллиона

Россиянину насчитали утильсбор в 1,3 миллиона за машину из Киргизии

В Конституционный суд РФ поступила жалоба автомобилиста, который столкнулся с неожиданными финансовыми требованиями после покупки машины за пределами страны.

Как сообщает издание «Ведомости», мужчина рассчитывал заплатить льготный утилизационный сбор, однако в итоге ему выставили счет почти на 1,3 миллиона рублей.

Сделка и неожиданные расходы

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года заявитель заключил предварительное соглашение о приобретении внедорожника Kia Mohave 2020 года выпуска с трехлитровым мотором. Позднее автомобиль прибыл на таможенный пост в Киргизии, после чего был передан новому владельцу уже в Москве.

В феврале 2024 года на транспортное средство оформили свидетельство о безопасности конструкции, а также электронный паспорт. Однако уже спустя месяц Одинцовский таможенный пост Московской таможни начислил владельцу утилизационный сбор в размере 1,28 миллиона рублей.

Сам автомобилист утверждает, что покупал машину исключительно для личных нужд, поэтому рассчитывал воспользоваться льготной ставкой, которая составляет 5200 рублей.

Почему возник конфликт

Заявитель считает, что положения постановления правительства № 1291 нарушают его конституционные права. В жалобе указывается на возможное несоблюдение принципа равенства граждан перед законом, ограничение права собственности, а также применение норм с обратной силой, ухудшающих положение человека.

По словам представителя водителя, договор на покупку был заключен еще до внесения изменений в правила расчета утилизационного сбора, поэтому новые требования не должны распространяться на эту сделку.

Изменения правил и массовые проблемы

Суть спора связана с корректировками порядка уплаты утильсбора при ввозе автомобилей физическими лицами из стран Евразийского экономического союза. Юристы отмечают, что в период транспортировки автомобиля правительство неоднократно меняло механизм расчета платежа и вводило дополнительные условия для сохранения льготного коэффициента.

В итоге, если оформление документов происходило уже после вступления новых норм в силу, владельцы могли лишиться права на пониженный сбор и получать начисления по полной ставке.

По оценкам специалистов, подобные ситуации стали встречаться довольно часто — особенно в отношении машин, ввезенных из Киргизии и Казахстана.

Позиция таможни

В Федеральной таможенной службе подчеркивают, что применение льготного коэффициента не является автоматическим. Если критерии ввоза транспортного средства для личного использования не соблюдены, ставка может быть пересчитана по коммерческим правилам.

Теперь точку в споре предстоит поставить Конституционному суду, который рассмотрит жалобу и оценит соответствие спорных норм Основному закону страны.

