Изобретения на передовой: как инженеры работают в зоне СВО

Чтобы дроны были неуязвимы для противника, на передовой трудится целая группа инженеров. Уникальную мастерскую по ремонту, проектированию и улучшению беспилотников на харьковском направлении создал бывший школьный учитель. Знания робототехники оказались бесценными на фронте.

Боец собрал вокруг себя десятки таких же увлеченных специалистов в области искусственного интеллекта и беспилотных технологий. О фронтовых Кулибиных — корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

Дроны изменили ход боевых действий. «Воевода» успел покомандовать танком при штурме Лимана Первого, а сейчас удачно применяет гражданский опыт на харьковском направлении. Работал в школе, преподавал робототехнику и программирование. Сейчас вместе с другими технарями обучает работе с беспилотниками в блиндаже и по закрытым каналам связи.

«Собрали с позиций товарищей что-то знающих. В основном тоже все были мобилизованы. Кто-то механик, кто-то был системным администратором. Мы объединились, нашли место, вот, начали работать. Командование шло навстречу. И теперь вот такого образца мастерские стараемся организовывать по подразделениям», — рассказал техник-инструктор с позывным «Воевода».

У «Воеводы» уже более 120 учеников, среди которых Герой России и кавалер ордена Мужества.

«Обмениваемся опытом, стараемся сделать что-то типа чатов рабочих. Есть товарищи, которые у нас сейчас под Донецком работают, я их не видел уже год, но мы продолжаем работать вместе», — добавил он.

В мастерской 82-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» в среднем за день подготавливают 15 БПЛА. Инженер с позывным «Дейл» подписал контракт практически сразу после школы. На гражданке собирал компьютеры, теперь — беспилотники. Более того, в свободное время проектирует новые.

«Поднимается как FPV-дрон и после набора определенной высоты планирует как крыло. На самом деле оно подойдет под любые задачи: от одноразовой ударной до сбросов, до ретрансляторов и много чего другого», — пояснил инженер с позывным «Дейл».

Под разные задачи мотают нужный километраж оптоволокна. Для того, чтобы отнести провизию или боевой комплект, расчету хватит 10–20 километров. Когда приходит задача на поражение, уже рассчитывают на полное расстояние до цели в один конец.

Отправили кумулятивный снаряд. Разведка обнаружила вражеский пикап, который перевозит боеприпасы.

Операторы БПЛА на харьковском направлении систематически уничтожают вышки связи, охотятся за техникой на маршрутах снабжения, срывают ротации, бьют по складам и расположениям противника глубоко в тылу. Все эти действия направлены на то, чтобы парализовать оборону и упростить работу нашим штурмовикам на переднем крае.

В апреле на Харьковщине освободили пять населенных пунктов, 1 мая также сообщили о взятии села Покаляное в Волчанском районе. Расширение буферной зоны продолжается.

