Не являются причиной: ученый опроверг связь между магнитными бурями и мигренью

Диана Кулманакова
Назван настоящий источник мучительной боли.

Почему болит голова и возникает мигрень в магнитные бури

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Солнечная активность и магнитные бури не являются причиной появления мигрени у людей. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на заявление кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерия Литвинова.

По словам эксперта, популярное представление о влиянии космической погоды на самочувствие человека является мифом, не имеющим под собой научной базы.

Литвинов подчеркнул, что мощное излучение от вспышек на Солнце способно воздействовать на ионосферу Земли, вызывая сбои в работе систем GPS и связи. Однако оно не может физически проникать к поверхности планеты для прямого воздействия на человеческий организм.

Настоящим источником мучительных болей ученый назвал перегрузку нервной системы, возникающую из-за стресса и недостаточного адаптационного потенциала организма. Нервное перенапряжение делает человека уязвимым.

На этом фоне внешние факторы, такие как алкоголь, духота, резкие запахи или высокая влажность, лишь усугубляют недуг.

