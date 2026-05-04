Тела пенсионерки, ее дочери и трехлетнего внука найдены под окнами многоэтажки в Калининграде
У бабушки была диагностирована шизофрения.
Три тела найдены под окнами многоэтажного жилого дома в Калининграде. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По имеющимся данным, тела принадлежат 70-летняя жительнице дома, ее 41-летней дочери и трехлетнему внуку. Все они выпали из окна. По сообщениям источника журналистов, ребенка мог кто-то выкинуть намеренно.
Отмечается, что семья жила в съемной квартире, а у 70-летней пенсионерки была диагностирована шизофрения.
На месте находятся сотрудники правоохранительных органов. Следственный комитет (СК РФ) проводит проверку и выясняет все обстоятельства трагедии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти в канаве обнаружили пакеты с останками мужчины. Части тела были найдены на территории между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово.
Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс необходимых мероприятий. Назначены судебные экспертизы, ведется работа по установлению личности погибшего и поиску возможных причастных к преступлению.
