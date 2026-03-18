В России стартовала акция «Сад памяти»

Акция «Сад памяти» стартовала в России. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе мероприятия.

Событие проходит ежегодно и направлено на сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. В течение года в России и других странах планируется высадить не менее 27 миллионов деревьев — по числу погибших в войне.

В связи с событием президент России Владимир Путин направил приветствие участникам акции, посвященной также увековечению памяти погибших во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава государства отметил, что подобные инициативы помогают сохранять историческую память и воспитывать молодежь на ценностях патриотизма и гражданской ответственности.

«Сегодня мы даем старт новому сезону международной акции „Сад памяти“, которая вновь объединяет людей вокруг этой важной, востребованной эколого-патриотической инициативы — и во многих регионах нашей страны, и далеко за ее пределами», — сказал Путин.

Глава государства уверен, что масштабные эколого-патриотические проекты способствуют преемственности поколений и формируют у молодого поколения духовно-нравственные ориентиры. По его словам, акция также помогает решать важные экологические задачи.

Путин подчеркнул, что «Сад памяти» объединяет людей в различных регионах России и за ее пределами. Школьники, студенты, добровольцы и представители разных профессий каждый год высаживают миллионы молодых деревьев в парках, скверах и аллеях, тем самым сохраняя память о павших защитниках и одновременно благоустраивая города и населенные пункты.

Об акции «Сад памяти»

Инициатива проводится по поручению президента России с 2020 года. За шесть лет к ней присоединились добровольцы более чем из 80 стран, которые вместе высадили свыше 160 миллионов памятных деревьев.

Акцию расширили в 2022 году. С этого момента деревья сажают и в память о военнослужащих, погибших во время СВО.

Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции и выбрать регион проведения мероприятия — посадочный материал и необходимый инвентарь организаторы предоставляют на месте.

Организаторами проекта выступают автономная некоммерческая организация «Сад Памяти», движение «Волонтеры Победы», Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.