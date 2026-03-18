«Мода отвлекает от проблем»: дизайнер Алексеев о фантастическом стиле в одежде

Лилия Килячкова
Модельеры стараются создавать удобные наряды, но при этом использовать в них яркие детали.

Фантастический стиль в одежде позволяет отключиться от реальности. Такое мнение выразил дизайнер, основатель бренда House of Leo Леонид Алексеев в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на показе House of Leo «INDULGENCE» (осень-зима 2026) в рамках Московской недели моды.

«Мода все время работает с реальностью. Сейчас реальность одна, завтра она меняется, становится другой. Человек каждый раз хочет чувствовать опору в том, как он выглядит, и, конечно, задача дизайнеров найти вот этот баланс между чем-то функциональным, потому что мы ждем от одежды удобства прежде всего, и чем-то фантастическим», — пояснил Алексеев.

По словам Леонида, в основном мода интересуется фантастическим, нежели реальным, потому что все хотят «немножко витать в облаках». Однако даже такой стиль должен основываться на качественной одежде и хорошем крое.

«Человек сегодня хочет немножко побыть наивным, и эта наивность в дизайне очень часто выражается за счет смелости, цветов, каких-то наивных элементов, милых каких-то аксессуаров. И поэтому желание не быть в реальности сегодня, оно во многом связана с тем, что ее просто очень много. Мы хотим чуть-чуть окунуться в какую-то невероятную историю, отвлекающую нас от сегодняшних проблем», — подчеркнул Алексеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в рамках Московской недели моды состоится «VK Лекторий» с участием ведущих экспертов фэшн-индустрии. Пройдет 36 сессий, посвященных будущему модной индустрии, трендам в предпринимательстве, связям культурной и духовной сфер с миром глянца и подиумов.

