Драгоценная ошибка: как пожертвованный науке мозг помог раскрыть убийство

Daily Mail: пожертвованный науке мозг помог раскрыть убийство

Спустя 12 лет после загадочной смерти британки Дианы Стюарт в ее родном доме криминалисты смогли доказать, что женщина не скончалась от эпилепсии, а была убита своим мужем. Раскрыть преступление помог пожертвованный науке мозг. Об этом сообщает Daily Mail.

Изначально, в 2010 году, кончина 47-летнего секретаря школы была признана естественной. Ее супруг Иан Стюарт убедил следствие и врачей в том, что у женщины случился внезапный приступ. Злоумышленника смогли разоблачить только в феврале 2022 года.

Подозрения у полиции возникли только в 2016 году, когда Стюарт расправился со своей второй партнершей, известной детской писательницей Хелен Бейли.

Тело автора и ее собаки Бориса нашли в выгребной яме под их роскошным особняком стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 163 миллионов рублей) через три месяца после исчезновения.

После вынесения приговора за смерть Бейли следователи вернулись к делу Дианы. Несмотря на то, что тело первой жены было кремировано, ее мозг был пожертвован науке для изучения.

Эксперт-нейропатолог профессор Сафа Аль-Саррадж при повторном анализе тканей выявил признаки ранней ишемии, вызванной длительным ограничением дыхания. Это полностью исключало версию об эпилептическом припадке.

Судья подчеркнул, что Стюарт преследовал финансовую выгоду. После смерти первой жены он получил более 96 тысяч фунтов (около десяти миллионов рублей) по страховкам и вкладам. В случае смерти Бейли мог претендовать на 1,8 миллиона фунтов (около 196 миллионов рублей).

В ходе процесса доктор Джеймс Грив пояснил, что исследование мозга является критически важным. Оно позволяет выявить мельчайшие изменения в сосудах и тканях, незаметные при обычном осмотре.

Использование современных методов окрашивания тканей помогло подтвердить, что Диана подверглась насилию незадолго до смерти.

Стюарт, который имитировал отчаяние во время звонка в службу спасения, был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания 35 лет.

