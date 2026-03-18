Группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак в России

Лилия Килячкова
Он оформлен сразу по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг.

Американская рок-группа Linkin Park зарегистрировала в России товарный знак с новым логотипом коллектива. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

По информации ведомства, заявка на регистрацию товарного знака поступила в апреле прошлого года. В качестве заявителя указана «Линкин Парк». В марте этого года Роспатент принял положительное решение по запросу.

Из документа следует, что товарный знак регистрируется по трем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых продажа музыкальных звукозаписей, кассет с выступлениями, одежды и проведение концертов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России прошел государственную регистрацию товарный знак Lada Parus. Он оформлен по нескольким категориям МКТУ, что дает возможность применять его в качестве наименования для транспортных средств и детских игрушек. Кроме того, в документе указан класс, относящийся к ремонту и техобслуживанию транспортных средств.

