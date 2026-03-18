СПЧ заявил в комитет «Оскара» из-за кадров фильма «Господин Никто против Путина»

В России потребовали проверить оскароносный фильм «Господин Никто против Путина» из-за возможного нарушения прав детей. Об этом сообщили представители Совета по правам человека (СПЧ) в Telegram-канале.

Постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека при СПЧ при президенте России направила обращения в адрес оргкомитета кинопремии «Оскар» и генерального секретаря ЮНЕСКО с просьбой проверить, соблюдались ли права несовершеннолетних при создании документального фильма «Mr. Nobody Against Putin» («Господин Никто против Путина»).

Поводом для обращения стало то, что в картине могли использоваться видеозаписи, снятые в одном из российских образовательных учреждений. При этом согласие родителей или законных представителей детей не получалось.

В комиссии подчеркнули, что значительную часть видеоматериалов записали во время школьных мероприятий, и она предназначалась для внутреннего использования в учебном процессе. Как отметили представители СПЧ, публикация таких кадров может противоречить международным стандартам защиты прав ребенка и этическим нормам использования изображений несовершеннолетних.

В направленном запросе организация предложила провести проверку и установить, были ли получены все необходимые разрешения на использование кадров с участием детей. По мнению комиссии, если согласия отсутствовали, следует оценить, соответствует ли картина правовым и этическим требованиям, применяемым Академией при присуждении наград.

