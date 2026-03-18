Смертельные задания мошенников: криминалист дал россиянам тревожный совет

Специалист объяснил, какие простые действия могут спасти жизнь.

Криминалист Игнатов: нельзя пускать в дом незнакомых людей

Россиянам стоит проявлять максимальную осторожность и не открывать двери незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов. Такой рекомендацией поделился криминалист Михаил Игнатов. Его слова приводит издание NEWS.ru.

Эксперт подчеркнул, что любые визиты якобы полицейских необходимо проверять. Он советует сначала связаться с дежурной частью соответствующего отдела и уточнить, действительно ли такой сотрудник направлялся по указанному адресу и где он сейчас находится.

По словам специалиста, злоумышленники могут действовать хитро: не обязательно пытаться сразу попасть в квартиру. Иногда они выжидают неподалеку или стараются воспользоваться моментом, когда жильцы теряют бдительность.

Игнатов также призвал быть внимательнее в подъездах — не впускать за собой посторонних и избегать поездок в лифте вместе с незнакомыми людьми. Такие меры предосторожности, по его мнению, способны существенно снизить риск нападений, организованных аферистами.

Ранее на Строгинском бульваре в Москве произошло жестокое убийство 48-летней предпринимательницы. Злоумышленник сумел проникнуть в квартиру женщины, манипулируя ее несовершеннолетней дочерью.

Аферисты связались с подростком и представились сотрудниками спецслужб. Они убедили девочку, что в жилье должен войти их «коллега», а ее задача — отвлечь мать в момент возвращения домой.

