Дочь сама впустила в квартиру убийцу матери: подробности жуткой трагедии в Москве
Муж убитой в Москве женщины сейчас находится в Иране и имеет гражданство ОАЭ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
В квартире на Строгинском бульваре в Москве зарезали 48-летнюю бизнесвумен. Подробности трагедии — в материале 5-tv.ru.
Преступники действовали через дочь погибшей. Мошенники связались с девочкой-подростком, представились «сотрудниками ФСБ» и убедили ее, что в квартиру должен войти их коллега. Грабитель попросил ребенка отвлечь мать, когда та будет возвращаться домой.
Девочка встретила Екатерину у входа, но в последний момент все же призналась, что внутри находится посторонний. Мать и дочь вместе вбежали в квартиру, где на женщину набросился преступник. Мужчина жестоко избил и зарезал Екатерину.
Целью преступника был домашний сейф, который он успел вскрыть и забрать несколько тысяч долларов наличными, а также дорогостоящие инвестиционные монеты из драгоценных металлов. После этого преступник скрылся.
Подозреваемого удалось задержать на Нижегородском шоссе. Предполагаемым убийцей оказался 20-летний россиянин, приехавший в столицу из Кисловодска. В отношении него уже возбуждено уголовное дело.
Как стало известно, семья погибшей считалась благополучной. Муж погибшей работает геологом и сейчас находится в командировке в Иране. Он имеет гражданство ОАЭ и занимается крупными геодезическими проектами. Сама погибшая успешно вела собственный бизнес.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.
