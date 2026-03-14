Дочь сама впустила в квартиру убийцу матери: подробности жуткой трагедии в Москве

Муж убитой в Москве женщины сейчас находится в Иране

В квартире на Строгинском бульваре в Москве зарезали 48-летнюю бизнесвумен. Подробности трагедии — в материале 5-tv.ru.

Преступники действовали через дочь погибшей. Мошенники связались с девочкой-подростком, представились «сотрудниками ФСБ» и убедили ее, что в квартиру должен войти их коллега. Грабитель попросил ребенка отвлечь мать, когда та будет возвращаться домой.

Девочка встретила Екатерину у входа, но в последний момент все же призналась, что внутри находится посторонний. Мать и дочь вместе вбежали в квартиру, где на женщину набросился преступник. Мужчина жестоко избил и зарезал Екатерину.

Целью преступника был домашний сейф, который он успел вскрыть и забрать несколько тысяч долларов наличными, а также дорогостоящие инвестиционные монеты из драгоценных металлов. После этого преступник скрылся.

Подозреваемого удалось задержать на Нижегородском шоссе. Предполагаемым убийцей оказался 20-летний россиянин, приехавший в столицу из Кисловодска. В отношении него уже возбуждено уголовное дело.

Как стало известно, семья погибшей считалась благополучной. Муж погибшей работает геологом и сейчас находится в командировке в Иране. Он имеет гражданство ОАЭ и занимается крупными геодезическими проектами. Сама погибшая успешно вела собственный бизнес.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

