И. о. зампреда правительства Забайкалья ушел в отставку после смертельного ДТП

|
Мария Гоманюк 8 0

Чиновник осознал, что жизнь погибшей не вернуть, в связи с чем он принял добровольное решение об уходе с поста.

Как вице-премьер Забайкалья Гончаров обосновал уход с поста

Фото: пресс-служба Правительства Забайкальского края

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров покинул должность после резонансного дорожно-транспортного происшествия, в котором летом 2025 года погибла женщина.

Губернатор уже подписал заявление об отставке. Про свое решение Гончаров сообщил в личном Telegram-канале 18 марта. В сообщении он отметил, что осознает — жизнь погибшей не вернуть, в связи с чем он принял добровольное решение об уходе с поста.

«К сожалению, погибшего в ДТП человека мне не вернуть. Принял решение об увольнении. Соответствующее заявление подписал губернатор», — написал он.

При этом чиновник выразил надежду, что резонанс вокруг уголовного дела не повлияет на репутацию кабинета министров края и его руководителя. Он подчеркнул, что намерен и дальше действовать в интересах развития Забайкалья, не занимая государственную должность.

Трагический инцидент произошел вечером 21 июля 2025 года в Улетовском муниципальном округе на федеральной трассе Иркутск–Чита. Гончаров находился за рулем Mercedes Benz и выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с автомобилем Toyota Fielder. Пассажирку японской иномарки — женщину 1978 года рождения — госпитализировали, однако позднее она скончалась в медицинском учреждении.

По факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» с последующей смертью человека по неосторожности. Расследование дела продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
83.13
1.22 94.67
1.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:29
20:27
20:16
19:58
19:54
19:46
Сейчас читают

Интересные материалы

