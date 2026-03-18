И. о. зампреда правительства Забайкалья ушел в отставку после смертельного ДТП

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров покинул должность после резонансного дорожно-транспортного происшествия, в котором летом 2025 года погибла женщина.

Губернатор уже подписал заявление об отставке. Про свое решение Гончаров сообщил в личном Telegram-канале 18 марта. В сообщении он отметил, что осознает — жизнь погибшей не вернуть, в связи с чем он принял добровольное решение об уходе с поста.

«К сожалению, погибшего в ДТП человека мне не вернуть. Принял решение об увольнении. Соответствующее заявление подписал губернатор», — написал он.

При этом чиновник выразил надежду, что резонанс вокруг уголовного дела не повлияет на репутацию кабинета министров края и его руководителя. Он подчеркнул, что намерен и дальше действовать в интересах развития Забайкалья, не занимая государственную должность.

Трагический инцидент произошел вечером 21 июля 2025 года в Улетовском муниципальном округе на федеральной трассе Иркутск–Чита. Гончаров находился за рулем Mercedes Benz и выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с автомобилем Toyota Fielder. Пассажирку японской иномарки — женщину 1978 года рождения — госпитализировали, однако позднее она скончалась в медицинском учреждении.

По факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» с последующей смертью человека по неосторожности. Расследование дела продолжается.

