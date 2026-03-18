Суд назначил экспертизу по делу о разделе имущества Елены и Романа Товстик

Лилия Килячкова
Они развелись осенью 2025 года после 22 лет совместной жизни.

Пресненский суд Москвы приостановил рассмотрение иска бывшей супруги бизнесмена Романа Товстика Елены Товстик о разделе совместно нажитого имущества и назначил оценочную экспертизу. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат бизнесмена Филипп Рябченко.

«Могла ли она осознавать последствия своих действий и руководить ими в период подписания брачного договора», — отметил адвокат Рябченко.

По условиям брачного договора и дополнительных соглашений Елена Товстик получила в собственность дом в Подмосковье, недвижимость за границей, единовременную денежную выплату, а также пожизненное содержание в размере 500 тысяч рублей ежемесячно.

Роман и Елена развелись осенью 2025 года после 22 лет совместной жизни. У пары шестеро детей, трое из которых проживают с матерью. Роман в настоящее время находится в отношениях с бывшей супругой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Полина Диброва и Роман Товстик наслаждаются конфетно-букетным периодом. Они путешествуют, устраивают друг другу сюрпризы и пока даже не планируют расписываться.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Суд назначил экспертизу по делу о разделе имущества Елены и Романа Товстик
