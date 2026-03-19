По стопам Мадонны: Известный певец разозлил украинцев одним фото

Известного британского певца Джеймса Бланта накрыла волна критики всего лишь из-за одной опубликованной фотографии, на которой он в шапке-ушанке с российским гербом.

Двуглавый орел взорвал украинский сегмент интернета. Под снимком появились сотни нецензурных комментариев. Джеймс Блант пост удалять не стал и даже не посчитал нужным объяснить свой образ.

Прежде Мадонна столкнулась с волной критики. Она опубликовала в соцсетях фото в советской шапке-ушанке со звездой. В этом головном уборе певица пришла на художественный фестиваль своей подруги в Великобритании. В комментариях разразился поток негодования от ранее обожавших ее украинцев. Они осудили СССР и назвали артистку «старой маразматичкой».

