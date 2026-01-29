Мадонна поделилась с поклонниками фото в шапке-ушанке со звездой

Украинцы уже обрушили на поп-диву шквал критики.

Волна критики обрушилась внезапно на Мадонну. Американская поп-дива выложила в соцсетях фото в советской шапке-ушанке со звездой.

В этом головном уборе исполнительница пришла на художественный фестиваль своей подруги, который проходил в Великобритании. В комментариях тут же появилась толпа ранее обожавших ее украинцев. Они начали писать, каким ужасным был СССР. А еще назвали артистку «старой маразматичкой».

Отдельный вопрос вызывает предмет в руках певицы. Что это — до сих пор остается загадкой.

