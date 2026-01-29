Мадонна поделилась с поклонниками фото в шапке-ушанке со звездой

Волна критики обрушилась внезапно на Мадонну. Американская поп-дива выложила в соцсетях фото в советской шапке-ушанке со звездой.

В этом головном уборе исполнительница пришла на художественный фестиваль своей подруги, который проходил в Великобритании. В комментариях тут же появилась толпа ранее обожавших ее украинцев. Они начали писать, каким ужасным был СССР. А еще назвали артистку «старой маразматичкой».

Отдельный вопрос вызывает предмет в руках певицы. Что это — до сих пор остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Париже прошла Неделя моды, и наряды некоторых гостей вызвали шквал критики. Место, которое всегда считалось законодателем стиля, на этот раз удивило странными и спорными образами.

Популярная певица Дуа Липа выбрала яркий желто-черно-красный комплект, эксперты назвали его «неприятным глазу». А вот Лорен Санчес, жена миллиардера Безоса, появилась в скучном сером костюме с меховым воротником. К тому же, едва не упала у самых дверей.

Кто-то из гостей и вовсе пришел в пижаме. В сети уже составили подборку худших нарядов этой Недели моды.

