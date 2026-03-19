Нарушение прав жильцов: что грозит за самостоятельную установку радиаторов

Депутат Якубовский: за самостоятельную установку радиаторов грозит штраф

За самостоятельную установку радиаторов в квартире придется нести административную ответственность. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С точки зрения законодательства, за самовольные действия может наступать административная ответственность. Как правило, применяется статья 7.21 КоАП РФ (нарушение правил пользования жилыми помещениями. — Прим. ред.), и штраф для граждан составляет от 1000 до 1500 рублей», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что такие меры применяют не ради наказания, а ради предотвращения неприятных последствий. Ошибки могут привести к авариям и нарушениям прав других жильцов многоквартирного дома, а самостоятельная установка радиатора — это вмешательство в общедомовую систему отопления.

Якубовский уточнил, что перенос радиаторов или изменения количества секций могут повлиять на работу всего стояка. И привести к тому, что в одних квартирах будет холодно, а в других — жарко.

Поэтому подобные работы необходимо проводить с учетом всех технических требований и, если есть необходимость, с согласованием управляющей организации, пояснил эксперт.

