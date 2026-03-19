Начальника колонии в Челябинской области задержали по делу о взятках

Сотрудники ФСБ задержали начальника Федерального казенного учреждения (ФКУ) Исправительной колонии (ИК) № 11 полковника Алексея Ромашова. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

«УФСБ России по Челябинской области совместно с сотрудниками ГУСБ ФСИН (Управлением собственной безопасности Федеральной службы исполнения наказаний. — Прим. ред.) России и СУ СК (Следственное управление Следственного комитета. — Прим. ред.) региона 19 марта 2026 года задержан за совершение коррупционных преступлений начальник ФКУ ИК Nº 11 по Челябинской области», — проинформировал инсайдер.

По данным силовиков, задержанный организовал в колонии систематическое получение взяток от осужденных. В обмен на это он создавал им благоприятные условия содержания, в том числе и с применением запрещенных предметов. Кроме того, он использовал производственные мощности учреждения и труд заключенных для личного обогащения.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Проводятся следственные действия на месте работы и в доме фигуранта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Ему предъявили обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, растрате, легализации преступных доходов и получении взяток.

