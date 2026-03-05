СК возбудил уголовное дело против экс-замминистра обороны Цаликова

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Об этом 5 марта сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова», — говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере MAX.

По данным следствия, с 2017 по 2024 год Цаликов мог создать преступное сообщество, участники которого, как утверждается, похищали бюджетные средства, занимались легализацией незаконных доходов и получали взятки.

Экс-замминистра вменяют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, растрату, отмывание средств, полученных преступным путем, а также получение взяток.

В Следственном комитете сообщили, что Цаликов задержан. В ближайшее время суд должен определить ему меру пресечения.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин освободил Цаликова от должности первого заместителя министра обороны.

