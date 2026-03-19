ФСБ задержала подозреваемых в теракте против главы совета депутатов Новой Каховки

Мария Гоманюк
Среди них есть граждане Украины.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом (СК) России задержали пятерых человек, которых считают причастными к организации и исполнению теракта против главы совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, среди задержанных есть как граждане России, так и Украины. Все они, по версии следствия, действовали по указанию кураторов с украинской стороны.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что подозреваемые выполняли полученные инструкции и участвовали в подготовке преступления.

В ФСБ также сообщили, что один из участников группы самостоятельно вышел на связь с представителями украинских спецслужб. Следуя их указаниям, он получил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства — их доставили с помощью беспилотника.

По данным следствия, подозреваемые установили взрывное устройство у входа в административное здание, где работал Леонтьев, в октябре 2025 года. Когда чиновник прибыл на место, устройство привели в действие. В результате взрыва он получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице. Кроме того, пострадали две пожилые женщины, находившиеся рядом.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Уфе задержали подростка, планировавшего подрыв храма по заданию Киева. Куратор от киевского режима связался с парнем в мессенджере.

