В Уфе задержали подростка, планировавшего подрыв храма по заданию Киева

Парень публично восхвалял терроризм и готовил диверсию с самодельной бомбой.

В Уфе Следственный комитет и Федеральная служба безопасности пресекли теракт в православном храме. Его планировал совершить 16-летний подросток, завербованный Украиной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ruПо данным следствия, куратор от киевского режима связался с парнем в мессенджере. Его выбрали потому, что он был сторонником запрещенной в России международной террористической организации. По заданию вербовщика, подросток агитировал знакомых, призывая вступать в ряды группировки, а также оставлял в соцсетях комментарии с оправданием и восхвалением терроризма.

Теракт в одном из православных храмов Уфы должен был стать следующим шагом — для него подросток планировал изготовить самодельное взрывное устройство. Его действия пресекли СК и ФСБ. Силовики провели обыск дома у обвиняемого и изъяли экстремистскую литературу, символику террористической организации и видеозапись с инструктажем по изготовлению бомбы.

Несовершеннолетнего обвинили в содействии террористической деятельности, публичным призывам к терактам, пропаганде терроризма и участии в террористическом сообществе. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее южный окружной военный суд приговорил 44-летнего Артема Краско из Ростовской области к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в отношении чиновника в Запорожской области по заданию Украины.

Последние новости

11:01
Возлюбленный Лерчек подтвердил отсутствие задолженности у блогера перед ФНС
10:52
Умер переживший бомбардировку Хиросимы и обнявший Обаму японец Сигэаки Мори
10:34
В Уфе задержали подростка, планировавшего подрыв храма по заданию Киева
10:31
Жители Звенигорода скорбят по утонувшим в реке подросткам
10:27
Посол России допустил проведение нового раунда переговоров по Украине в Женеве
10:21
Пришельцы против ядерки: в США обвинили НЛО в уничтожении ракет

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
«Некий паразит»: Лолита о внедрении ИИ в музыкальную среду
Наследство Пьера Нарцисса: родные не могут поделить имущество «Шоколадного зайца»
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро