BBC: за пост мэра французского города сражаются Итлер и Зелински

Второй тур муниципальных выборов во французском городе Арси-сюр-Об обещает стать самым обсуждаемым событием в интернете. За пост мэра поборются действующий глава города Шарль Итлер (Charles Hittler) и его оппонент Антуан Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski). Из-за фамилий, созвучных с фамилиями скандальных мировых лидеров, соцсети взорвались шутками о «схватке Гитлера и Зеленского». Об этом сообщила BBC News.

Как фамилии стали мемом

В первом туре выборов, прошедшем 16 марта, Шарль Итлер набрал 38% голосов, а Антуан Рено-Зелински — 30%.

В борьбу также вмешивалась кандидат с фамилией Анни Сука (Annie Soucat), что добавило остроты обсуждениям в интернете. Она обогнала Зелински на 2% голосов.

Пользователи соцсетей немедленно начали тиражировать мемы про противостояние «Гитлера и Зеленского». Сам Итлер признался, что ситуация вышла из-под контроля.

«Полное сумасшествие. Я всю жизнь время от времени слышу шутки насчет своей фамилии. Иногда мне пририсовывали усики на предвыборных плакатах. Но это ерунда. Сейчас дело зашло уж слишком далеко. Я видел в интернете статьи про то, что, мол, 37% жителей Арси — гитлеровцы. Жена плачет», — посетовал политик в интервью BBC.

Его соперник, 28-летний Антуан Рено-Зелински, относится к ситуации спокойнее. Он подчеркивает, что его фамилия имеет польские корни и досталась ему от матери.

Однако ему постоянно приходится отрицать родство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, Зелински отмечает и плюсы: из-за необычной предвыборной кампании люди хотя бы узнали про существование их города.

Откуда взялся «Гитлер» во Франции

Шарль Итлер объяснил происхождение своей злополучной фамилии. Его предки родом из Эльзаса, где фамилия Hittler (с двумя «т») была довольно распространена до войны.

В 1949 году его родители решили не менять ее из-за высокой стоимости процедуры и бюрократических сложностей.

Историческая ирония

Городок Арси-сюр-Об, где разворачивается эта необычная драма, исторически связан с Украиной. В Одесской области существует город Арциз, названный немецкими колонистами в честь сражения при Арси, произошедшего в 1814 году.

Несмотря на курьезность ситуации и мировой ажиотаж, оба кандидата призывают избирателей сосредоточиться на реальных вопросах управления городом, а не на лингвистических совпадениях.

Второй тур выборов состоится 22 марта.

