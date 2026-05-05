Скандал с Бритни Спирс: чем закончилась история с пьяным вождением

Суд в США приговорил Бритни Спирс к условному сроку за опасную езду в Калифорнии

Поп-принцесса Бритни Спирс снова в центре скандала — она признала вину по делу о пьяном вождении и избежала тюрьмы.

Как пишет The Washington Post, певица пошла на сделку со следствием — обвинение смягчили. В итоге: один день под стражей, который она уже отбыла при задержании, год условного срока, обязательные курсы и штраф.

В суде Спирс не присутствовала — за нее вину признал ее адвокат. Ранее певицу задержали за опасную езду по трассе в Калифорнии. Напомню, что относительно недавно она самостоятельно обращалась в реабилитационный центр.

