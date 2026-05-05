В Тыве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Огонь охватил более тысячи гектаров леса.

В эти минуты в Тыву экстренно стягивают силы для борьбы с лесными пожарами. В республику направлены более полусотни специалистов авиалесоохраны.

Огонь угрожает сразу нескольким населенным пунктам. Местные власти ввели режим ЧС. Действует полный запрет на посещение лесов. В трех лесничествах зафиксировано несколько крупных очагов. Полыхают более тысячи гектаров леса.

Самая сложная обстановка с пожарами сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке. А всего по стране особый противопожарный режим действует почти в 40 регионах. Задействованы больше двух тысяч человек и сотни единиц спецтехники, включая авиацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Выкса Нижегородской области произошел пожар в частном жилом доме, унесший жизни пяти человек.

Трагедия случилась на улице Челюскина. К моменту прибытия первых пожарных расчетов строение уже было полностью охвачено огнем.

По данным спасательного ведомства, среди погибших числятся двое несовершеннолетних. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

