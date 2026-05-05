Тысячи генов и среда: как формируется интеллект у детей

Мурад Устаров
По словам специалистов, характер и интеллект не могут передаваться от одного из родителей в неизменном виде.

Что влияет на интеллект ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Генетик Крутовский: интеллект ребенка формируется во многом благодаря среде

Утверждения о том, что интеллект передается преимущественно от матери, не соответствуют действительности и являются мифом. Об этом в интервью Газета.ру сообщил генетик Константин Крутовский.

«В реальности все гораздо сложнее. Да, некоторые когнитивные гены действительно находятся на X-хромосоме. Но большинство генов интеллекта находятся в аутосомах (неполовых хромосомах), и вклад отца и матери примерно равный», — пояснил он.

Эксперт заявил, что гены оказывают влияние на интеллект (IQ), личность и риск психических расстройств, однако это последствия сложного взаимодействия ДНК и среды. Специалист подчеркнул, что характер и интеллект не могут передаваться от одного из родителей «как готовый пакет».

Крутовский отметил, что интеллект зависит не от конкретного гена, а от тысяч разных генетических вариантов. По его словам, IQ ребенка связан с генами только на 20-40%, а оставшаяся часть — это результат влияния окружающей среды.

«Есть несколько хорошо изученных генов, чья изменчивость связана с когнитивными способностями, памятью и вниманием, такие, например, как CHRM2 (важен для регуляции сердечного ритма, когнитивных процессов), BDNF (критичен для обучения, памяти и адаптации) и COMT (влияет на когнитивные функции, эмоции, устойчивость к стрессу и поведение)», — сказал он.

При этом ученый добавил, что ни один из указанных генов не отвечает за человеческий интеллект самостоятельно.

