Подросток под Петербургом зарезал 17-летнего парня из-за девушки

Сергей Добровинский

Парня с ножевыми ранениями нашли рядом со станцией местной железной дороги.

За что убили 17-летнего парня под Петербургом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В городе Пушкин под Петербургом зарезали 17-летнего парня. Предварительно, его убил другой подросток из-за девушки. Об этом сообщил истоник 5-tv.ru. 

Молодой человек не выходил на связь с 16 марта — парня с ножевыми ранениями нашли рядом со станцией местной железной дороги. Убийцу — 16-летнего подростка — поймали неподалеку.

По предварительным данным, ревнивец ударил соперника ножом, тот вскоре умер от полученной раны. Когда преступник понял, что натворил, он частично закопал труп, чтобы скрыть содеянное.

Ранее 17 марта подобную расправу из ревности начали расследовать в Красноярском крае. Тогда силовики задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве бывшей жены и нападении на ее нового избранника. Он заявился на Ленинградскую улицу, где его экс-супруга жила вместе с другим партнером. По версии следствия, пьяный ревнивец достал карабин и сделал несколько выстрелов в свою возлюбленную и ее ухажера — женщина погибла, мужину удалось спасти.

