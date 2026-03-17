Любовный треугольник: астраханец убил жену и напал на ее нового избранника

Дарья Орлова
Дарья Орлова

После содеянного он пытался покончить с собой.

Где и как россиянин убил жену и ранил ее нового избранника

В Красноярском крае задержали мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над бывшей супругой и нападении на ее нового избранника. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 16 марта в селе Озерное. 53-летний житель Енисейска, который более года назад расстался с женой, но официально с ней не развелся, пришел к ней домой на улицу Ленинградскую. В тот момент женщина проживала там вместе с другим мужчиной — ровесником нападавшего.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гость достал карабин и несколько раз выстрелил. От тяжелых ранений 52-летняя женщина скончалась на месте. Ее спутник получил серьезные травмы, однако врачам удалось сохранить ему жизнь.

После нападения подозреваемый вернулся к себе. Там он попытался покончить с собой, но выжил — его экстренно госпитализировали. По информации медиков, угрозы его жизни сейчас нет.

В Следственном комитете сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя города Енисейска. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьей 30, пунктом „а“ частью 2 статьей 105 УК РФ „покушение на убийство двух лиц“, частью 1 статьей 105 УК РФ „убийство“», — пояснили в главке СК РФ.

Сейчас подозреваемый задержан. Следователи решают вопрос о заключении его под стражу. По словам самого мужчины, на преступление его толкнула ревность.

