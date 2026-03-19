Более 100 тысяч курсантов прошли школу центра «Воин» за три года

В 2026 году откроются еще три филиала организации.

Настоящая война сейчас развернулась за умы подрастающего поколения. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, подводя итоги работы центра «Воин» за три года.

По его словам, в этой борьбе с противником помогают ветераны СВО. Они снова вышли на передовую — теперь информационную.

«И знаете, неважно, кем станут выпускники центра „Воин“. Конечно, не все из них выберут путь офицера, военнослужащего, но точно все из них будут патриотами своей страны. Вот это не вызывает ни секунды сомнения. Это, наверное, самый главный результат. Воспитание подрастающего поколения — это передовая информационной войны, потому что у нас противник сегодня преднамеренно в первую очередь в информационной войне бьет по детям и по подрастающему поколению», — подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

По словам Сергея Кириенко, уже более ста тысяч курсантов прошли школу центра «Воин». Созданный по поручению президента, он сегодня работает во всех федеральных округах. В этом году откроются еще три филиала.

