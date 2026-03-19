Москвичи сдали на экологичную утилизацию более 130 тысяч единиц техники и мебели

Александра Якимчук
Вывезенные предметны, не попадают на мусорку, а отправляются на переработку.

Что сдают в сервис «Вывоз ненужных вещей»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С момента появления в Москве городского сервиса «Вывоз ненужных вещей» жители столицы с его помощью сдали на переработку более 130 тысяч предметов. Об этом сообщили на портале mos.ru.

«Согласно статистике, наибольшим спросом пользуется вывоз стиральных машин и холодильников — москвичи сдали более чем по 34 тысячи единиц каждого вида предметов», — говорится на сайте.

Также часто москвичи пользуются сервисом, чтобы вывести электрические или газовые плиты, посудомоечные машины, духовые шкафы, ванны, диваны и даже автомобили.

За все время существования сервиса было вывезено почти 3,5 тысячи тонн ненужных вещей.

При этом все эти предметы не попадают на мусорный полигон. Их отвозят на специальные предприятия. Там поступающие вещи разбирают на части и сортируют. Полезные фрагменты оправляют на переработку. Например, металл переплавляют и применяют в строительстве или преобразовывают в запчасти для автомобилей. А из пластика создают гранулы, которые позже становятся частью бытовых приборов или одежды.

Если есть токсичные компоненты (фреон, ртуть, тяжелые металлы), то их безопасно, со строгим соблюдением экологических норм утилизируют.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у жильцов многоквартирных домов есть возможность демонтировать мусоропровод. Но для этого необходимо согласие всех соседей. Также для инициации этого процесса нужно оставить заявку в приложении «Госуслуги. Дом».

