The Guardian: собаки дизайнерских пород агрессивнее чистокровных сородичей

Популярные в Великобритании гибридные породы собак, такие как кокапу и кавапу, демонстрируют больше отрицательных черт по сравнению с их чистопородными предками. Об этом сообщило The Guardian.

Ученые Королевского ветеринарного колледжа Британии, проанализировали сведения о 3424 метисах и 5978 породистых собаках, собранные в ходе масштабного онлайн-опроса владельцев. Оценка проводилась по 12 поведенческим шкалам, включающим вопросы об агрессии, страхах и обучаемости животных.

Специалисты выяснили, что кокапу, полученные путем скрещивания пуделей и кокер-спаниелей, чаще проявляют агрессию как к хозяевам, так и к незнакомцам. Также у них зафиксированы проблемы с возбудимостью и страхом перед новыми объектами.

«Результаты этого исследования подчеркивают важность того, чтобы владельцы тщательно изучали характеристики любой породы или помеси перед покупкой, чтобы избежать необоснованного выбора», — заявляют авторы работы.

Кавапу —помесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и миниатюрного пуделя — также показали худшие результаты по сравнению с другими собаками по восьми из девяти шкал. Лабрадудли, хотя и ведут себя лучше пуделей, оказались более проблемными, чем лабрадоры.

Профессор ветеринарной поведенческой медицины Университета Линкольна Даниэль Миллс отметил, что поведение всегда является результатом взаимодействия генетики и окружающей среды. Рост популярности дизайнерских собак во многом связан с ложными надеждами на их гипоаллергенность и идеальный характер для детей.

В действительности же культурные факторы, включая методы дрессировки и ожидания владельцев, могут негативно влиять на воспитание питомца.

Ученые планируют продолжить наблюдения, чтобы более точно определить причины возникновения выявленных отклонений у дизайнерских пород.

Владельцам рекомендуют не полагаться на моду, а ответственно подходить к изучению особенностей темперамента конкретных животных перед их приобретением.

