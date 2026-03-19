Лихачев: Россия построит атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Объект будет работать не менее десяти лет.

Гендиректор Росатома: Россия начала работу над созданием атомной станции на Луне

Россия планирует запустить на Луне собственную атомную станцию. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на семинаре «Электроэнергетика — основа развития страны».

«К середине 2030-х годов эта станция мощностью не менее пяти кВт с работой до десяти лет должна быть создана на Луне», — сказал Лихачев.

Над проектом уже трудятся специалисты «Росатома», «Роскосмоса» и Курчатовского института. Сейчас ученые и инженеры определяют облик будущей станции.

Алексей Лихачев отметил, что строительство на Луне осложняется строгими ограничениями по весу оборудования, которое нужно доставить в космос, а также резкой разницей температур.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия планирует освоение дальнего космоса, начиная с Венеры. Вице-премьер страны Денис Мантуров отметил, что также в приоритете для «Роскосмоса» и Российской академии наук остается изучение Луны.

