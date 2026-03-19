Дрейфующий российский газовоз после атаки ВСУ относит к нефтяным платформам Ливии

Элина Битюцкая
Танкер Arctic Metagaz, на борту которого остаются сотни тонн топлива, движется к крупнейшим месторождениям Аль-Бури и Аль-Джурф.

Фото: www.globallookpress.com/Olaf Krüger

Атакованный украинскими беспилотниками российский газовоз Arctic Metagaz продолжает дрейф в Средиземном море, его сносит в экономическую зону Ливии, где расположены нефтяные платформы. Об этом сообщает EADaily.

Ранее Минтранс России заявил, что танкер, следовавший из Мурманска в Китай с грузом с проекта «Арктик СПГ — 2», атаковали безэкипажные катера Украины, запущенные с побережья Ливии.

Ливийские власти повысили уровень морской тревоги. Курс судна теперь зависит только от ветра и течений. Ранее газовоз отнесло к югу от Мальты, а теперь он движется дальше на юг.

«Морские нефтяные платформы на месторождениях Аль-Бури и Аль-Джурф приведены в повышенную готовность, буксиры готовы к реагированию при приближении танкера», — сообщили в управлении портов и морских перевозок Ливии.

Месторождение Аль-Бури — крупнейшее морское месторождение страны, где добывают до 43 тысяч баррелей нефти в сутки и значительные объемы газа. Проект осуществляют ливийские компании совместно с французской TotalEnergies. Промысел расположен примерно в 60 милях (около сотни километров) от берега, там же находятся трубоукладочное судно и множество судов снабжения.

В сторону платформ уже следует буксир Doenicke Tide, который вышел с Мальты и, предположительно, отслеживает дрейф российского газовоза. На момент атаки значительная часть сжиженного природного газа на борту выгорела, однако экологическая угроза сохраняется.

