Мелкие высыпания: заболевшая раком девушка раскрыла неочевидные симптомы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Сигналы казались безобидными, пока ситуация резко не ухудшилась.

Неочевидные признаки рака

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: студентка приняла высыпания за стресс и оказалась больна раком

В США студентка Анна Садовски долгое время не придавала значения тревожным изменениям в самочувствии, объясняя их переутомлением. Однако спустя несколько лет ей диагностировали онкологическое заболевание. Об этой истории рассказало издание People.

По словам девушки, первые признаки недуга появились задолго до постановки диагноза. Ее беспокоили высыпания на коже спины и ног, а также выраженная припухлость губ.

«Сыпь очень зудела, и приходилось мазаться кремами, иначе я расчесывала кожу до крови. Это было просто отвратительно. Но у меня была такая безумная нагрузка — я была так занята учебой, работала неполный рабочий день, готовилась к выпуску, состояла в совете директоров трех клубов, посещала занятия и занималась репетиторством, что списала все на стресс», — вспоминает девушка.

Состояние ухудшилось летом 2025 года: у девушки появился сильный кашель, ночная потливость и озноб. После обращения в больницу врачи провели обследование и обнаружили крупное новообразование в грудной клетке, рядом с сердцем.

Позже медики подтвердили диагноз: у 22-летней пациентки выявили лимфому Ходжкина второй стадии — разновидность рака крови. Сейчас девушка проходит курс химиотерапии и продолжает лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
«Меня обманули сильно»: убивший женщину футболист Секач написал письмо в СИЗО
18:06
Привлекательное место: эксперты обсудили развитие Крыма за 12 лет
17:51
Культура «отмены» наоборот: почему общество изменило мнение о Лерчек
17:45
Чуть не рухнула в кусты: выход Ким Кардашьян едва не стал конфузом
17:39
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
17:38
В зоне СВО находятся около 1,1 тысячи осужденных за коррупцию

Сейчас читают

Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
Издержки применения ИИ: как водителям обжаловать несправедливо назначенный штраф
Полмиллиарда наследнице: кому и что завещал Алексей Баталов
Все другой семье: старшая дочь Алексея Баталова впервые высказалась о наследстве

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео