Мелкие высыпания: заболевшая раком девушка раскрыла неочевидные симптомы

People: студентка приняла высыпания за стресс и оказалась больна раком

В США студентка Анна Садовски долгое время не придавала значения тревожным изменениям в самочувствии, объясняя их переутомлением. Однако спустя несколько лет ей диагностировали онкологическое заболевание. Об этой истории рассказало издание People.

По словам девушки, первые признаки недуга появились задолго до постановки диагноза. Ее беспокоили высыпания на коже спины и ног, а также выраженная припухлость губ.

«Сыпь очень зудела, и приходилось мазаться кремами, иначе я расчесывала кожу до крови. Это было просто отвратительно. Но у меня была такая безумная нагрузка — я была так занята учебой, работала неполный рабочий день, готовилась к выпуску, состояла в совете директоров трех клубов, посещала занятия и занималась репетиторством, что списала все на стресс», — вспоминает девушка.

Состояние ухудшилось летом 2025 года: у девушки появился сильный кашель, ночная потливость и озноб. После обращения в больницу врачи провели обследование и обнаружили крупное новообразование в грудной клетке, рядом с сердцем.

Позже медики подтвердили диагноз: у 22-летней пациентки выявили лимфому Ходжкина второй стадии — разновидность рака крови. Сейчас девушка проходит курс химиотерапии и продолжает лечение.

