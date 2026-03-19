Опасность без симптомов: онколог рассказал о скрытых опухолях

Дарья Орлова
Иногда серьезное заболевание может годами не давать о себе знать и обнаруживается случайно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Онколог Котов: злокачественные опухоли могут никак не проявлять себя годами

Некоторые виды злокачественных новообразований могут развиваться крайне медленно и долгое время никак не отражаться на самочувствии человека. Об этом рассказал хирург НМИЦ онкологии имени Петрова Максим Котов в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, такие опухоли нередко выявляются случайно — например, во время профилактических осмотров или обследований, назначенных по другой причине. В подобных ситуациях прогноз обычно остается благоприятным.

«Если бы не эти обследования, опухоль никогда бы не нашли, и она никак не повлияла бы на продолжительность или качество жизни», — отметил врач.

Вместе с тем он подчеркнул, что поведение злокачественного процесса у каждого пациента может существенно отличаться. Даже при медленном течении существует вероятность, что заболевание начнет прогрессировать.

«Предсказать, как будет развиваться рак у конкретного человека, очень сложно: слишком много факторов влияют — и образ жизни, и окружающая среда, и другие заболевания», — предупредил Котов.

Опасность без симптомов: онколог рассказал о скрытых опухолях
