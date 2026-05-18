Косвенный источник: врач рассказал, можно ли заразиться хантавирусом от домашних животных

Специалист советует обратить внимание на декоративных грызунов.

Какие домашние животные переносят хантавирус

Руслан Рамазанов: домашние кошки и собаки не разносят хантавирус

Кошки и собаки не являются переносчиками хантавируса и не способны инфицировать человека напрямую. Об этом aif.ru рассказал врач, эксперт медицинского информационного проекта Руслан Рамазанов.

Однако медик предупредил: питомцы могут создать косвенную угрозу, если принесут в дом мертвого или покалеченного дикого грызуна.

«Хантавирусы переносятся исключительно дикими грызунами — мышами, крысами, полевками. Однако кошки и собаки могут стать косвенным источником риска, если принесут в дом мертвого или раненого грызуна», — пояснил специалист.

В таком случае человек рискует контактировать с зараженным материалом, убирая «трофей» без перчаток, уточнил врач.

Что касается декоративных крыс, мышей и хомяков, риск инфицирования существенно ниже, чем от их диких собратьев, но полностью исключать его нельзя. Безопасность целиком зависит от происхождения зверька — животные от проверенных заводчиков практически не представляют опасности.

Чтобы свести угрозу к нулю, владельцам домашних грызунов советуют убирать клетку в перчатках, тщательно мыть руки после контакта с любимцем, не подносить его к лицу и продуктам, а также пресекать любые контакты с дикими сородичами. При укусе, болезни питомца или появлении у домочадцев лихорадки необходимо срочно обратиться к врачу.

