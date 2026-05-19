Кефир против йогурта: что полезнее для здоровья кишечника

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 45 0

Эти продукты по-разному влияют на пищеварение и микрофлору.

Что полезнее: кефир или йогурт

Фото: www.globallookpress.com/URA.RU/Razmik Zackaryan

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гастроэнтеролог Кашух: кефир содержит больше пробиотиков, чем йогурт

Кефир и йогурт считаются незаменимыми продуктами для улучшения работы пищеварения, однако они по-разному влияют на организм. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, как сделать правильный выбор между ними и на что обращать внимание в магазине.

«Йогурт сквашивают с помощью двух основных штаммов. Кефир же готовят на кефирных грибках — сложном симбиозе более десяти видов бактерий и дрожжей. Благодаря этому кефир содержит в разы больше пробиотических единиц, чем традиционный йогурт», — отметила Екатерина Кашух.

Оба продукта помогают укреплять иммунитет и кости, так как кальций из них усваивается лучше, чем из молока. Также они подходят людям с легкой непереносимостью лактозы.

Врач рекомендует начинать знакомство с кисломолочной продукцией с йогурта — он действует на пищеварение более мягко. Для тех, кому требуется максимальная поддержка микрофлоры кишечника, лучшим выбором станет кефир.

При этом врач-гастроэнтеролог советует обращать внимание на состав, отдавая предпочтение йогуртам и кефирам без сахара, крахмала, загустителей и ароматизаторов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что любимая сладость многих детей — мармелад — на самом деле опасен для здоровья. Он разрушает зубы и провоцирует кариес.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:20
Клетчатка, витамины и сытость: эндокринолог назвала самый полезный вид хлеба
1:01
От жвачки до газировки: как повседневные привычки разрушают желудок
0:39
Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область
0:19
Два человека погибли в результате стрельбы в мечети в Сан-Диего
0:00
Кефир против йогурта: что полезнее для здоровья кишечника
23:43
Главы МИД России и Таджикистана обсудили укрепление стратегического партнерства

Сейчас читают

Тело женщины нашли в московской квартире на Пятницком шоссе
Смартфон на зарядке: эксперты опровергли главные страхи пользователей
Смертельная пыль: как обычная уборка на даче может обернуться трагедией
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео