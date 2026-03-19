«Приходилось выглядеть счастливой»: жертва Эпштейна рассказала о вербовке моделей

WSJ: Эпштейн втянул россиянку в свою сеть сексуальной эксплуатации

Бывшая российская модель Светлана Пожидаева впервые публично поделилась подробностями своего прошлого, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Поводом для откровенного признания стала публикация архивных материалов дела, в которых ее имя оказалось частично раскрыто. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам женщины, на протяжении более десяти лет она находилась под сильным влиянием Эпштейна. Экс-модель утверждает, что он использовал финансовые рычаги, психологическое давление и обещания карьерного роста, чтобы удерживать рядом молодых женщин.

После его смерти Пожидаева попыталась начать новую жизнь — сменила имя и переехала, однако утечка документов вновь сделала ее личность известной.

Бывшая модель отметила, что ранее рассчитывала на конфиденциальность, поскольку данные пострадавших тщательно скрывались. Однако ошибки при редактировании архивов привели к тому, что ее имя оказалось доступным в ряде файлов. Теперь женщина вынуждена добиваться исправлений и обращаться к властям с просьбой удалить сведения из открытого доступа.

Дополнительное давление, по ее словам, началось после активности блогеров, которые стали угрожать раскрытием ее новой личности и связываться с членами ее семьи. В итоге она решила самостоятельно рассказать о пережитом.

Пожидаева вспомнила, что познакомилась с финансистом в 2008 году через модельного агента. Тогда ей обещали перспективы в индустрии моды, включая участие в проектах бренда Victoria’s Secret. Однако вместо этого женщина, как утверждает, оказалась в системе, где от нее требовали не только личного участия, но и привлечения других девушек.

Она описала механизм как своеобразную «пирамиду», в которой женщины, находящиеся в зависимости, вынуждены были искать новых участниц, чтобы уменьшить давление на себя. Финансовая помощь предоставлялась в виде займов, а контроль распространялся на вопросы проживания, виз и личных контактов.

«Мне стыдно, и я думаю о тех женщинах постоянно. Это самое тяжелое во всей этой истории. Я была слишком поглощена собственным насилием, чтобы видеть дальше. Мне приходилось выглядеть счастливой, улыбаться, тогда как внутри я боролась с расстройствами пищевого поведения, депрессией и бессонницей», — рассказала экс-модель.

Адвокат Брэд Эдвардс, представляющий интересы десятков пострадавших, сообщил журналистам, что после вынесенного в 2008 году приговора Эпштейн сознательно переключился на совершеннолетних женщин. По словам юриста, это позволяло ему создавать видимость законности и в течение долгого времени избегать повышенного внимания со стороны правоохранительных органов.

Профессор права Мичиганского университета Бриджетт Карр, которая занимается вопросами противодействия торговле людьми, подчеркнула, что вовлеченная в вербовку жертва не становится соучастницей, пока сама находится под контролем. В рамках исков к наследству Эпштейна Пожидаева была признана пострадавшей и получила компенсацию.

«Я была под контролем и давлением Джеффри Эпштейна более десяти лет. Теперь мне нужно научиться защищать себя самой. Я больше не позволю никому меня запугивать», — заявила она.

Отдельно женщина обратила внимание на общественную реакцию. По ее мнению, публикация отдельных писем и фрагментов переписки формирует искаженное представление о произошедшем. Сейчас она продолжает добиваться удаления личных данных из открытого доступа и намерена окончательно закрыть этот период своей жизни.

Эпштейн мог выступать посредником в поставке жертв сексуальной эксплуатации для египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда — бывшего владельца лондонского универмага Harrods. По словам одной из пострадавших, она оказалась вовлечена в эту сеть в 17 лет: в 1997 году финансист организовал для нее встречу с предпринимателем на яхте в Сен-Тропе под предлогом помощи в модельной карьере.

