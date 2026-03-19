Старость или свобода: назван «переломный» возраст для женской привлекательности

Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Это мнение вызвало бурную реакцию пользователей Сети.

В каком возрасте женщина теряет привлекательность

Блогер Джейкоб заявила об исчезновении женской привлекательности после 40 лет

Модная инфлюэнсер Дженни Джейкоб высказалась о возрасте, который, по ее мнению, заметно влияет на восприятие женской внешности. На ее ролик обратили внимание журналисты издания New York Post (NYP).

Поводом для обсуждения стало вирусное видео другой пользовательницы, заявившей, что после 40 лет ее внешность резко изменилась. Джейкоб поддержала эту точку зрения и признала, что именно этот период часто становится временем заметных возрастных трансформаций. Однако блогерша подчеркнула, что воспринимает такие изменения спокойно и не считает их трагедией.

«Да, в 40 лет действительно появляются морщины и седина, но мне все равно. На самом деле в таком возрасте становится все равно, как ты выглядишь. Я чувствую себя комфортно, несмотря на старение. Я еще никогда не чувствовала такую свободу из-за того, что стала «уродливой», — пояснила она.

Ранее врач-терапевт Ирина Никулина рассказала, что внешняя привлекательность женщины во многом связана с ее образом жизни и повседневными привычками.

По словам специалиста, тем, кто стремится дольше сохранить молодость кожи и отодвинуть появление морщин, важно следить за положением тела. Большое значение имеет то, как человек держит спину, насколько расправлены плечи и не вытянута ли шея вперед.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
«Судьба так решила, я не отказался»: Зацепин раскрыл секрет долголетия
21:03
До 20 лет тюрьмы грозит подозреваемому в подрыве банкомата в Москве
20:57
Седокова выводит активы: с чем связана задержка в разделе наследства Тиммы
20:41
Песков: Россия ищет варианты поддержки Кубы в энергокризисе
20:25
Путин отметил триумфальное возращение российского флага на спортивную арену
20:20
Актер Владимир Ершов упокоится рядом со Львом Дуровым

Сейчас читают

Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
Полмиллиарда наследнице: кому и что завещал Алексей Баталов
Все другой семье: старшая дочь Алексея Баталова впервые высказалась о наследстве
Всем приготовиться: Земля ощутит геомагнитный удар 19 марта

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео