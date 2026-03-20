Эскалация на Ближнем Востоке ударила по кошелькам американцев: цены на бензин в США бьют рекорды

Евгения Алешина
Евгения Алешина 19 0

Все это может спровоцировать инфляцию в целом в Штатах.

URA.RU: эскалация на Ближнем Востоке вызвала рост цен на бензин в США

Эскалация на Ближнем Востоке вызвала рост мировых цен на нефть, после чего в США подорожал бензин. Об этом пишет URA.RU.

Одним из самых главных показателей эффективности работы действующих властей для американцев является стоимость литра бензина на заправках. По мнению экспертов, ситуация с топливом в стране может сильно осложнить ноябрьские выборы в Конгресс для республиканцев. Для президента США Дональда Трампа остаток его срока и вовсе может превратиться в «бюрократический ад».

По данным Американской автомобильной ассоциации, на этой неделе средняя цена бензина в Штатах выросла до максимума за последние почти два с половиной года, достигнув 3,8 долларов за галлон (около 3,8 литра. — Прим. ред.).

Рост цен на американских заправках вызвано подорожанием нефти на фоне нехватки предложения. Это произошло на фоне перекрытия Ормузского пролива Ираном после начала атак США и Израиля на исламскую республику.

Штаты всегда будут наиболее остро реагировать на любые повышения нефтяных котировок, так как цена сырой нефти в литре бензина в стране составляет 50-60% конечной цены топлива. В России, например, этот показатель составляет 15%, а в Евросоюзе — 30%.

Директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал заявление Трампа о том, что дорогая нефть выгодна США, так как страна является экспортером и зарабатывает на топливе. Он отметил, что данное утверждение отчасти является правдой, но выгоды и потери неравномерно распределяются между штатами и отраслями.

«Есть нефтедобывающие и перерабатывающие штаты, которые, очевидно, выиграют, а есть потребляющие, которые будут в минусе. Нефтяные компании извлекут выгоду, а вся остальная промышленность, население, сельское хозяйство увеличат расходы. Любое изменение цены на нефть в США приводит к существенному перераспределению денег в экономике. И выигрывает от подорожания меньшинство, а проигравших очень много», — сказал эксперт.

Кроме того, все это может спровоцировать инфляцию в целом в США, так как стоимость автомобильного топлива всегда сильно влияет на цену товаров. Также значительно могут подорожать и авиаперевозки, а также перевозка железнодорожным транспортом.

Чтобы ситуация на Ближнем Востоке не сказалась негативно на выборах в этом году, республиканцы могут попытаться убедить Трампа как можно скорее завершить конфликт. Иначе велик риск потерять голоса.

Как уверен замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, президент США ждет помощи других стран, в частности, европейских. Но Европа не торопится это делать, потому что находится под контролем глобалистских сил — политических оппонентов Трампа. Демократы, по его словам, уже «готовятся разнести республиканцев на предстоящих выборах».

Ранее 5-tv.ru писал, что цена нефти Brent впервые с лета 2022 года взлетела выше 115 долларов. Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к блокировке Ормузского пролива и атакам на газовые месторождения — рынок потерял до 10% глобального предложения нефти.

0:19
МИД России назвал действия США и Израиля в Иране «военной авантюрой»
0:10
Эскалация на Ближнем Востоке ударила по кошелькам американцев: цены на бензин в США бьют рекорды
23:58
Газовый рынок на грани: цены в Европе резко взлетели после ударов по Ирану
23:48
Дрейфующий российский газовоз после атаки ВСУ относит к нефтяным платформам Ливии
23:46
Григорьев‑Апполонов поставил точку в вопросе названия группы «Иванушки International»: вот что сказал
23:36
«Когда на тебя летит ракета, ее слышно»: журналисты RТ попали под удар Израиля

«Помогите!» — Мама с ребенком оказались в огненной ловушке из-за пожара в Москве
«Судьба так решила, я не отказался»: Зацепин раскрыл секрет долголетия
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
Полмиллиарда наследнице: кому и что завещал Алексей Баталов

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео