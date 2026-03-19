Черное золото: цена нефти Brent впервые с лета 2022 года взлетела выше $115

Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к блокировке Ормузского пролива и атакам на газовые месторождения — рынок потерял до 10% глобального предложения нефти.
Цена нефти марки Brent впервые с лета 2022 года взлетела выше 115 долларов
Цена нефти марки Brent в ходе торгов 19 марта впервые поднялась выше 115 долларов за баррель, обновив максимум с июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.
Стоимость майских фьючерсов на лондонской бирже ICE выросла более чем на 8% и достигла 115,2 доллара за баррель. Американская марка WTI также прибавила в цене, поднявшись до 99,5 доллара.
Резкий скачок котировок спровоцирован эскалацией конфликта между США, Израилем и Ираном. Накануне иранское государственное агентство Tasnim сообщило о ракетном ударе по северной ветке гигантского нефтегазового месторождения «Северное/Южный Парс» в Персидском заливе. В ответ Иран нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Qatar Energy сообщила, что иранские ракетные удары по Рас-Лаффан — центру ключевых объектов по переработке СПГ в Катаре — привели к масштабным разрушениям, передавало агентство Reuters.
Главным фактором давления на цены стало фактическое прекращение судоходства через Ормузский пролив — стратегически важный маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ. Производственные потери на Ближнем Востоке оцениваются в 7–10 миллионов баррелей в день, что составляет 7–10% глобального спроса.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что союзники США отказались вступать в коалицию по защите судоходства в Ормузском проливе.
- 19 мар
- Бьют по паспорту? Кафе в Таиланде начали закрывать вход для граждан Израиля
- 19 мар
- До катастрофы — 350 метров: атака рядом с АЭС «Бушер» едва не привела к ядерной аварии
- 19 мар
- Трамп пообещал нанести удар по «Южному Парсу» в случае атак Ирана на Катар
- 19 мар
- Иран заявил об отступлении гигантского нефтяного танкера из Ормузского пролива
- 19 мар
- Пезешкиан: атаки на энергетику Ирана грозят миру неконтролируемыми последствиями
- 19 мар
- «Врагу не будет пощады»: Тегеран провожает погибших лидеров и заявляет о готовности к сопротивлению
- 19 мар
- В Иране более 20 тысяч мирных жителей пострадали от ударов США и Израиля
- 19 мар
- Путин выразил Хаменеи соболезнования в связи с гибелью Лариджани
- 18 мар
- ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового командира иранской дивизии имени имама Хусейна
- 18 мар
- Цены уже взлетели: Иран атакует нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке
