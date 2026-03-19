Черное золото: цена нефти Brent впервые с лета 2022 года взлетела выше $115

Цена нефти марки Brent впервые с лета 2022 года взлетела выше 115 долларов

Цена нефти марки Brent в ходе торгов 19 марта впервые поднялась выше 115 долларов за баррель, обновив максимум с июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Стоимость майских фьючерсов на лондонской бирже ICE выросла более чем на 8% и достигла 115,2 доллара за баррель. Американская марка WTI также прибавила в цене, поднявшись до 99,5 доллара.

Резкий скачок котировок спровоцирован эскалацией конфликта между США, Израилем и Ираном. Накануне иранское государственное агентство Tasnim сообщило о ракетном ударе по северной ветке гигантского нефтегазового месторождения «Северное/Южный Парс» в Персидском заливе. В ответ Иран нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Qatar Energy сообщила, что иранские ракетные удары по Рас-Лаффан — центру ключевых объектов по переработке СПГ в Катаре — привели к масштабным разрушениям, передавало агентство Reuters.

Главным фактором давления на цены стало фактическое прекращение судоходства через Ормузский пролив — стратегически важный маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ. Производственные потери на Ближнем Востоке оцениваются в 7–10 миллионов баррелей в день, что составляет 7–10% глобального спроса.

