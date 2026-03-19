Черное золото: цена нефти Brent впервые с лета 2022 года взлетела выше $115

|
Элина Битюцкая
Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к блокировке Ормузского пролива и атакам на газовые месторождения — рынок потерял до 10% глобального предложения нефти.

Цена Brent взлетела выше 115 долларов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Цена нефти марки Brent впервые с лета 2022 года взлетела выше 115 долларов

Цена нефти марки Brent в ходе торгов 19 марта впервые поднялась выше 115 долларов за баррель, обновив максимум с июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Стоимость майских фьючерсов на лондонской бирже ICE выросла более чем на 8% и достигла 115,2 доллара за баррель. Американская марка WTI также прибавила в цене, поднявшись до 99,5 доллара.

Резкий скачок котировок спровоцирован эскалацией конфликта между США, Израилем и Ираном. Накануне иранское государственное агентство Tasnim сообщило о ракетном ударе по северной ветке гигантского нефтегазового месторождения «Северное/Южный Парс» в Персидском заливе. В ответ Иран нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Qatar Energy сообщила, что иранские ракетные удары по Рас-Лаффан — центру ключевых объектов по переработке СПГ в Катаре — привели к масштабным разрушениям, передавало агентство Reuters.

Главным фактором давления на цены стало фактическое прекращение судоходства через Ормузский пролив — стратегически важный маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ. Производственные потери на Ближнем Востоке оцениваются в 7–10 миллионов баррелей в день, что составляет 7–10% глобального спроса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что союзники США отказались вступать в коалицию по защите судоходства в Ормузском проливе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
83.13
1.22 94.67
1.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:27
Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с сентября 2025 года
13:23
«Проукраинское»: Песков о решении суда Варшавы по делу археолога Бутягина
13:18
Опасная химия: школьники устроили эксперимент в квартире и едва не ослепли
13:15
Минобороны сообщило об освобождении Павловки и Федоровки Второй в ДНР
13:12
«Получаю гневные сообщения»: Митя Фомин уволил директора после отмены концертов
13:00
Издержки применения ИИ: как водителям обжаловать несправедливо назначенный штраф

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
«Я сказал «нет»: как не стать жертвой обманщиков в Стамбуле
Вышел трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день»: что известно о фильме
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео