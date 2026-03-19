Арестован замминистра имущества Ингушетии по делу о хищении почти 580 млн рублей

Ессентукский городской суд Ставропольского края избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия, подозреваемого в мошенничестве. Об этом 19 марта сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов Ставропольского края.

По версии следствия, фигурант дела действовал в составе организованной группы совместно с рядом должностных лиц и неустановленными участниками. Уточняется, что в период с января 2020 года по апрель 2025 года они оформляли фиктивные документы на финансирование, включая заявки, расчетные ведомости и банковские реестры с ложными сведениями.

Под видом выплат заработной платы, денежного довольствия и иных начислений участники схемы похитили более 578 млн рублей, причинив ущерб МВД по Республике Ингушетия.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить подозреваемого под стражу на срок один месяц шесть суток — до 24 апреля 2026 года. Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу.