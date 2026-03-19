«Судьба так решила, я не отказался»: Зацепин раскрыл секрет долголетия

Композитор Зацепин: секрет долголетия — питание и физическая активность

Российский композитор Александр Зацепин 10 марта отпраздновал 100-летний юбилей и рассказал, что его секрет долголетия заключается в питании и легких физических нагрузках. Такой информацией маэстро поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем юбилейном концерте «Про100 Зацепин».

По словам Зацепина, в его семье он единственный, кто дожил до столь солидного возраста.

«А мне почему-то так судьба решила дать время еще пожить. Я не отказался. <…> Так что какой секрет? Ну, надо не переедать, чтоб не быть. Вот стараться поменьше есть, двигаться обязательно. Я, конечно, двигаюсь мало, но я делаю каждое утро зарядку <…> 35-40 минут», — поделился Александр.

Зацепин также рассказал, что выполняет простые упражнения из йоги, однако стоять на одной ноге с закрытыми глазами у него не получается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Зацепин изобретал советский кинозвук. Композитор написал музыку к 120 фильмам. В числе которых такие шедевры, как «Операция „Ы“», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию». Мэтр до сих пор пишет музыку и не собирается завершать работу.

